Дойная корова: Оasis придумали план заработка миллионов на своих поклонниках

Оasis придумали план заработка миллионов на своих поклонниках

Фото: www.globallookpress.com/Alberto Pezzali

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Группа будет приносить ее участникам еще больше денег.

Группа Oasis начнет выпускать продукцию под маркой коллектива. Об этом сообщает таблоид The Sun со ссылкой на источник.

Согласно представленной информации, музыканты намереваются открыть свой бизнес — они будут продавать одежду, мухобойки, гладильные доски, канцелярские принадлежности, зубные нити и прочее. Прекрасная идея, учитывая, что фанаты коллектива, итак, взбудоражены недавними новостями о его воссоединении.

«Новая торговая марка Oasis Live ’25 охватывает все категории товаров. В этот список входят даже прищепки и рождественские венки, дезодоранты и увлажнители», — прокомментировал источник.

Как сообщает таблоид, участники собираются монетизировать свое воссоединение и тур, в который Oasis отправится уже в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru писал, что спустя 30 лет группа Oasis снова на первом месте в музыкальном чарте Британии. Рокеры покорили сразу два музыкальных хит-парада. За последнее время продажи дебютного альбома группы выросли на 408%. Новое издание их первой пластинки включает в себя ранее не издававшийся материал.