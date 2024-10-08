Премьер Грузии назвал урегулирование конфликта с РФ важнейшим приоритетом

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Fotostand / Reuhl

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По словам Кобахидзе, страна предпринимают все шаги для возобновления отношений.

Урегулирование конфликта с Россией — один из важнейших приоритетов Грузии. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

«Прагматичная политика и мирное урегулирование конфликта с Россией являются одним из важнейших приоритетов», — цитирует политика ТАСС.

Другой важнейшей национальной задачей Кобахидзе назвал перезапуск отношений с Евросоюзом и США.

«Нам не нравится то состояние отношений, которое у нас сегодня. С нашей стороны предпринимаются все шаги для возобновления отношений», — заявил грузинский премьер.

Перезагрузка отношений с США и ЕС, по мнению Кобахидзе, произойдет по окончании конфликта на Украине.

Дипломатические отношения России и Грузии были прерваны в 2008 году, после вооруженного конфликта республики с Абхазией и Южной Осетией. Тогда, 8 августа, грузинская армия атаковала Цхинвал, а Россия, защищая местных жителей, ввела войска и вытеснила грузинских военных.

Конфликт длился пять дней и привел к гибели свыше одной тысячи человек. После этого, 26 августа 2008 года, Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия не признает их независимыми государствами, считая частью своей территории.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о возможном пересмотре отношения с США в случае введения новых санкций.