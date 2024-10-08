Ноябрьский отдых: куда поехать в отпуск за уникальной атмосферой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Эти туристические направления подарят массу положительных эмоций и помогут забыть о холодах.

Россияне, которые не успели хорошенько отдохнуть летом, могут сделать это осенью. В этот период некоторые популярные туристические направления нашей страны могут быть особенно прекрасны — список публикует Lenta.ru со ссылкой на популярный сервис путешествий.

На первую строчку рейтинга эксперты отправляют Пятигорск, где можно подняться на гору Машук и увидеть прекрасные осенние пейзажи. Также можно отдать предпочтение Калининграду, где непредсказуемая погода способна представить красоты города в еще более завораживающем виде.

Не стоит забывать про чарующую Казань. Она богата красивейшими мечетями и православными храмами, в ней можно почувствовать атмосферу соседствующих Востока и Запада.

«В Казани есть все для идеального путешествия. В солнечные дни отправляйтесь изучать достопримечательности: кремль, улицу Баумана, мечеть Кул-Шариф и башню Сююмбике», — перечисляется в статье.

Третью и четвертую строчки рейтинга занимают Выборг и Нижний Новгород. Посетив первый, можно прочувствовать в полной мере, по заверениям самих туристов, атмосферу таинственного средневековья. Во втором — насладиться самыми красивыми закатами.

Ранее 5-tv.ru писал, что французский чиновник собирается доехать до Азербайджана на велосипеде.