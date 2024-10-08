«Он совершил для меня подвиг»: Бьянка рассказала об отношениях с мужчиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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По ее словам, роман может ничем не закончиться, поэтому она скрывает имя избранника.

Певица Бьянка, она же Татьяна Липницкая, заявила, что сейчас влюблена. Об этом артистка рассказала в одном шоу на федеральном канале.

Личность избранника Бьянка пока не раскрывает, аргументируя это тем, что, скорее всего, роман их завершится. Причем, возможной причиной певица называет свой собственный характер.

«Потому что я знаю себя. Наш роман может ничем не закончиться», — заявила Бьянка.

В то же время певица заверила, что этот мужчина может сделать все, чтобы она была с ним.

«Этот человек уже совершил для меня подвиг. Я не буду об этом говорить, потому что все сразу все поймут», — сказала певица.

Своим заявлением Бьянка повергла в шок поклонников, ведь совсем недавно она уверяла, что ее сердце свободно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бьянка решила уменьшить грудь, потому что у нее грыжа в позвоночнике. Такая операция обойдется певице в 500 тысяч рублей.