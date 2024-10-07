«Сочли оправданным»: в разведке РФ рассказали, почему США пошли на подрыв «Северных потоков»

Нарышкин: США устроили теракт на «Северных потоках» для отрыва Европы от России

Фото: © РИА Новости/Командование обороны Дании

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Тем временем Германия продолжает искать виновных в диверсии на газопроводах.

Власти США сочли оправданным подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в целях дистанцировать Европу и, прежде всего, Германию, от России. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, его слова приводятся на сайте СВР.

Глава ведомства выступил на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

«В американской администрации сочли оправданным пойти на такую диверсию, чтобы гарантировать отрыв Европы и, прежде всего, Германии от России. В Вашингтоне не были уверены, что им удастся убедить европейцев отказаться от использования крайне выгодных для европейской экономики „Северных потоков“, — поэтому трубопроводы были уничтожены», — сказал он.

Теракты на «Северных потоках»

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подводных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако Запад категорически отказался принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

В феврале 2024 года Дания остановила расследования взрывов на газопроводах. Швеция прекратила расследование дела в июле. Местные следователи заключили, что не могут предъявить кому-либо обвинение. Подробностей о результатах расследования опубликовано не было.

Однако Германия продолжает расследование. В июне даже был выдан первый ордер Польше на арест гражданина Украины, профессионального инструктора по дайвингу — некоего Владимира З. Он подозревается в причастности к диверсиям. Мужчина находился в начале месяца в Польше.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Германии призывают найти виновных в подрыве «Северных потоков».