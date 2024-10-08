В конфликт на Ближнем Востоке втягивается все больше стран

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В Израиле сегодня вспоминали жертв атаки ХАМАС.

Масштабный виток эскалации на Ближнем Востоке, который и привел к войне с Ливаном, начался ровно год назад с нападения палестинской группировки ХАМАС на израильские кибуцы и музыкальный фестиваль. С тех пор в войну втягивается все большее число стран.

А в самом Израиле сегодня вспоминают жертв той первой атаки. В Иерусалиме премьер Нетаньяху открыл новый мемориальный комплекс и пообещал довести то, что он называет отомщением, до конца. При этом в результате действий армии ЦАХАЛ погибли не менее 40 тысяч мирных жителей. Корреспондент «Известий» Максим Прихода попытался оценить итоги целого года боевых действий.

Год назад в Реиме практически у самой границы с Газой проходил музыкальный фестиваль. Сегодня вместо музыки — молитвы и плач.

В ту кровавую субботу семья Яхаломи пряталась в бомбоубежище у себя дома, в кибуце Беэри.

«Они вошли в дом. Они взрывали бомбы, стреляли. Четыре человека с оружием и гранатами», — вспоминает Батшеваа Яхалеми.

Ответ Израиля был беспрецедентно жестким. Сначала — практически ковровые бомбардировки Газы, затем — наземная операция. Небольшой, но очень густонаселенный клочок суши на берегу средиземного моря оказался в блокаде. Ни еды, ни воды, ни медикаментов.

«У нас нет лекарств, но мы стараемся ухаживать за ним. Так что его состояние стабильное. Сейчас я работаю в пекарне, пеку хлеб. Есть небольшой доход, которого не хватает моей семье, но он есть», — говорит беженец Карам Абдул Али Хабин.

ЦАХАЛ не считается с потерями среди мирных жителей. По последним данным, в одной только Газе с октября 2023 года убито более 41 тысячи человек. Израиль объясняет это тем, что у ХАМА все военные объекты находятся либо в сети тоннелей под жилыми кварталами. Либо прямо в них.

«Вина за смерть гражданских целиком лежит на ХАМАС. Они располагали пусковые установки своих ракет и свои штабы прямо в жилых домах, школах и больницах. И, собственно говоря, прикрывались и прикрываются гражданским населением как живым щитом», — говорит Гендельман.

Лидер ХАМАС в изгнании побеседовал с Reuters спустя год после событий 7 октября

«История конфликта начинается не с 7 октября, однако к этому дню привели обстоятельства, которые заставили наш народ пойти на операцию „Потоп аль-Аксы“», — заявил Халед Машаль, глава организации.

Сегодня Израиль воюет уже на пять фронтов. Помимо операции в Газе, запускает ракеты и сбрасывает бомбы на объекты в Сирии и Йемене. Проводит операции в Иране и грозит персам мощным ударом по ядерным объектам. А также — после уничтожения практически всей верхушки «Хезболлы» и жестоких бомбардировок — начал наземную операцию в Ливане.

«Израиль пытается продвинуться, но у него не получается. В настоящий момент на ливанской территории нет израильских солдат. В течение трех последних дней Израиль совершил несколько попыток войти в некоторые деревни. „Хезболла“ нанесла им огромные потери», — сказал посол Ливана в РФ Шауки Бу Нассар.

В своей самообороне Израиль расчетлив, последователен и безжалостен. Ему даже ООН не указ: генсека организации на территории страны признали персоной нон-грата. И все это с молчаливого согласия главного покровителя — США.

«Это двойные стандарты, которые Запад и, очевидно, американцы проявляют в двух кризисах: на Украине и в Газе. Во время украинского кризиса они каждый день говорили о правах человека. В Газе официальные источники сообщают, что погибло более 40 тысяч человек, а о правах человека речи не идет», — говорит иранский политолог Ахмад Вахшитех.

Двойные стандарты на западе очень тонко чувствуют. Оттого на пропалестинские митинги в США выходят тысячи человек. Администрация Байдена не знает, что делать, ведь Израиль — стратегический союзник, а на площади выходит ключевой электорат демпартии.

Но сегодня в Штатах и Европе — другие митинги. Со звездами Давида и требованиями вернуть заложников. А на плакатах — призывы освободить Газу от ХАМАС. Получается, требуют большей крови.

Спустя год нового витка арабо-израильского противостояния ясно: ничего более беспощадного на Ближнем Востоке еще не происходило. Ответив на насилие еще большим насилием, Израиль подвел регион к опасной черте большой войны с применением самого смертоносного оружия. И пересечь ее, кажется, не боится.