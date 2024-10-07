В Минфине пообещали проиндексировать пенсии на уровень инфляции

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Это заложено в проекте федерального бюджета России.

Правительство России проиндексирует пенсии на уровень инфляции с января 2025 года. Такое заявление сделал глава Минфина РФ Антон Силуанов на слушаниях в Совете Федерации о параметрах проекта федерального бюджета страны на следующий года и плановый период 2026-го и 2027-го. Слова министра приводятся в Telegram-канале ведомства.

«С января 2025 года на уровень инфляции текущего года будут проиндексированы пенсии неработающих и работающих пенсионеров», — сказал он.

Силуанов добавил, что индексация пенсии заложена в проекте федерального бюджета России.

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Прежде сообщалось о завершении разработки бюджета России на грядущие три года. Проект опубликован в интернете на сайте правительства.

Как писал уже 5-tv.ru, денег на все хватит. Более того, Минфин намерен даже откладывать про запас. Бюджет сверстан исходя из базовой цены нефти в 60 долларов за баррель. При этом, предполагается, что вообще-то она будет стоить дороже, не менее 65 долларов за баррель. Сейчас, к слову, в районе 70 долларов. Излишки — в кубышку, Фонд национального благосостояния. Он нас выручил в непростом 2022 году, да и в 2023 году, так что теперь решено его пополнить. На всякий случай. Это страховка, подчеркнул Минфин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума обсудит с экспертами и Минфином новые программы ипотеки. В том числе планируется привлечь молодые кадры в регионы России.