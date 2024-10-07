Анастасия Решетова назвала себя жертвой стандартов красоты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Модель призывает своих поклонниц принимать себя такими, какие они есть.

Модель Анастасия Решетова высказалась об уколах красоты, назвав себя жертвой моды. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на соцсети звезды.

Экс-возлюбленная Тимати рассказала, что некоторое время назад она удалила филлер из верхней губы и в данный момент довольна своей естественной красотой. Решетова отмечает, что многие девушки в раннем возрасте прибегают к услугам косметологов с помощью инъекций, начинают корректировать внешность. По большей части они стремятся изменить форму губ и скул.

Как отмечает модель, она считает, это связано с психологическими проблемами и навязыванием обществом стандартов красоты.

«Есть ситуации, когда врач объективно необходим. Но что мы видим чаще всего? „Сделайте мне как у…“, и дальше показывают фото какой-то медийной персоны. Слышала от косметологов, что так же с моей фотографией приходят. Мне, с одной стороны, приятно, с другой стороны, это не нужно. Каждый прекрасен в своей индивидуальности», — высказала Решетова.

Модель подчеркнула, что когда-то она стала жертвой моды, но с возрастом интересы поменялись и ей нравится ее естественная красота. Она призывает своих подписчиц не идти на поводу чужого мнения.

Ранее 5-tv.ru писал, что хейтеры довели экс-возлюбленную Тимати Анастасию Решетову. После эхтого модель закрыла свою страницу в социальной сети.