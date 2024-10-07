Скандал на борту: двух пассажирок в США сняли с рейса из-за вызывающей одежды

Фото: www.globallookpress.com/© John Nacion

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Авиакомпания не принесла извинений пассажиркам.

Двух пассажирок авиакомпании Spirit Airlines сняли с рейса из-за «вызывающей» одежды. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на соцсети одной из девушек.

Трэвел-блогерша Тереза и ее подруга Тара летели из Лос-Анджелеса в Новый Орлеан, США, на празднование ее дня рождения. В тот момент девушки были в свитерах, но сняли их из-за жары в салоне и остались в топах.

По словам Терезы, это увидел бортпроводник и велел им прикрыться. Удивленные пассажирки отказались, так как правило дресс-кода они не нарушали. Когда девушки попросили объяснить в чем причина, одна из членов экипажа просто вывела пассажирок из самолета.

«Это чистая дискриминация. Бортпроводник не назвал нам причину, по которой он нас выгнал, кроме как: „О, я же сказал вам надеть свитеры“», — выразили недовольство пассажирки.

Согласно данным портала, девушки заплатили около 1000 долларов за новые билеты на рейс в другой авиакомпании. Они связались с администрацией прошлой авиакомпании, но ответа на вопрос, что они нарушили, девушки не получили.

Отмечается, что девушки проверили правила дресс-кода на сайте перевозчика и увидели, что они его не нарушали. Пользователи негодуют — так почему сотрудники авиакомпании позволили себе поступить так с пассажирками? Ответ на этот вопрос вряд ли будет найден. Авиакомпания сама себе сделала «черный» пиар и испортила репутацию тем, что не объяснилась перед пассажирками.

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