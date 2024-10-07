Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Киевский режим не планирует сейчас восстанавливать мир, и это понимают в России.

Власти России уже больше десяти лет пытаются урегулировать кризис на Украине, но Киев отступает назад каждый раз, когда стороны достигают устраивающих всех договоренностей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью еженедельнику Newsweek. Ответы российского министра обнародованы на сайте ведомства.

Лавров в ответ на вопрос о том, насколько реально достижение военного или дипломатического урегулирования конфликта на Украине, отметил, что об этом остается лишь гадать.

«Мы более десяти лет пытаемся погасить этот кризис, но каждый раз, когда устраивающие всех договоренности фиксируются на бумаге, Киев и его хозяева дают задний ход. Это относится к соглашению февраля 2014 года, которое оппозиция при поддержке США растоптала, совершив госпереворот», — сказал министр.

Спустя год, продолжил Лавров, были заключены Минские договоренности, которые одобрил Совет безопасности ООН. В дальнейшем эти соглашения «саботировались семь лет». Мало того, что эти соглашения саботировались на протяжении семи лет, так еще и подписавшие эти документы лидеры Украины, Германии и Франции впоследствии хвалились о своих намерениях не выполнять их.

Москва осознает, что киевский режим сейчас не планирует восстанавливать мир. Лавров в этом контексте обратил внимание на обсуждение возможности позволить Украине использовать западные ракеты для нанесения ударов вглубь России.

«Такая игра с огнем может иметь опасные последствия. Как заявил президент (России. — Прим. ред.) Владимир Путин, мы будем принимать соответствующие решения исходя из нашего понимания тех угроз, которые создает Запад. Выводы делайте сами», — подчеркнул министр.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Следует отметить, что Киев отказывается от переговоров с марта 2022 года, последняя встреча представителей стран состоялась в Стамбуле. Закон, запрещающий Зеленскому переговоры с Путиным, был принят в октябре 2022-го.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на что придется пойти Украине при победе кандидата в президенты США Дональда Трампа на выборах. У него есть «мирный план» для Москвы и Киева. И он якобы полностью отвечает требованиям России.