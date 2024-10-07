Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Противник потерял более 420 боевиков в ходе боев.

Вооруженные силы России в ходе выполнения задач спецоперации освободили населенный пункт Гродовка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Гродовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Кроме того, российские войска нанесли поражение армии Украины в районах населенных пунктов Александро-Калиново, Дзержинск, Сухая Балка, Димитров, Лысовка, Селидово, Цукурино и Красное ДНР. Также были отражены десять контратак противника.

В результате ВС РФ ликвидировали более 420 украинских боевиков. Вместе с тем ВСУ потеряли один танк Leopard, три боевые бронированные машины и шесть авто, а также гаубицы: три «Мста-Б» и два М119.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что в войсках РФ рассказали о трудностях боев в Курской области. Несмотря на это, российская армия ежедневно наносит поражение противнику в приграничных районах.