Звонки, телеграммы и баннеры: как в мире поздравляют Путина с днем рождения

Фото, видео: ТАСС/Булкин Сергей; 5-tv.ru

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Российскому лидеру исполнилось 72 года.

Владимир Путин сегодня отмечает день рождения. Уже по традиции президент проводит его на рабочем месте.

С самого утра ему поступают звонки и телеграммы от лидеров других государств. В их числе Туркмения, Армения, Белоруссия. Со многими зарубежными коллегами Владимир Путин увидится лично — вечером у него запланирована встреча с главами стран СНГ. Они соберутся в Москве в преддверии саммита, который состоится завтра.

Весьма необычное поздравление пришло из Италии. В Турине появился огромный баннер размером три на четыре метра с триколором и пожеланиями для российского президента. А ранее в Генуе активисты расклеили сотни листовок с портретом Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения. Он подчеркнул ценность настроя Москвы на развитие отношений с Минском, а также выразил уверенность в открытии странами новых горизонтов.