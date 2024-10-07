Дела возбуждены против журналистов из Швейцарии и Франции за съемки в Курской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Им грозит до пяти лет тюрьмы.

Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дела в отношении журналистов швейцарского холдинга СНMedia и французского канала France 24, которые незаконно пересекли границу РФ в Курской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Уточняется, что возбуждены и расследуются дела по статье «Незаконное пересечение государственной границы РФ». Фигурантами стали сотрудник СНMedia Курт Пельда и работник France 24 Кэтрин Норрис Трент. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Всего с 17 августа ФСБ РФ возбудила уголовные дела за аналогичные противоправные деяния в отношении 14 иностранных журналистов.

Прежде сообщалось, что представительница французского СМИ Кэтрин Норрис Трент и ее коллеги незаконно побывали в Курской области. Причем группа журналистов оказалась там в сопровождении боевиков ВСУ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова незамедлительно прокомментировала это незаконное посещение региона РФ иностранными сотрудниками СМИ.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что незаконно пересекшим границу РФ иностранным журналистам грозит тюрьма. Здесь уже речь идет о двух репортерах из США и одном представителе румынского СМИ, которые снимали репортажи в Судже.