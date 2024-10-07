Экс-заместителю министра обороны Тимуру Иванову предъявили новое обвинение

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

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Следственные действия уже завершены.

Бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову предъявлено новое обвинение — два эпизода растраты в особо крупном размере. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. Расследование нового уголовного дела уже завершено.

Как сообщил собеседник, первый эпизод связан с хищением у банка «Интеркоммерц» более 3,2 миллиарда рублей, а второй — с растратой 200 миллионов рублей при покупке двух паромов Керченской переправы. Установлено, что Иванов выступал как организатор махинации в обоих эпизодах.

Адвокат Иванова Мурад Мусаев в беседе с 5-tv.ru подтвердил предъявление обвинения его клиенту и пояснил, что речь идет о событиях 2015 года.

«Считаем, это очередное беспочвенное обвинение безобразным продолжением кампании, развернутой против Тимура Иванова. Мы узнали о существовании этого дела 2 октября, когда Тимуру Иванову было предъявлено обвинение, а уже сегодня защите сообщили, что следственные действия по уголовному делу окончены», — сказал Мусаев.

Получается, продолжил адвокат, 2,5 рабочих дня было предоставлено на защиту от «сложносочиненного обвинения» о событиях, которых были совершены почти десять лет назад. Иванов и его представитель считают такие действия беззаконием «как по существу дела, так и с точки зрения процесса».

При этом ТАСС со ссылкой на источник передает, что по версии следствия Иванов присвоил деньги банка «Интеркоммерц» путем перечисления их на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» (дочерняя структура Минобороны РФ в Гонконге) и «Фромарк инвестментс лимитед». Средства проходили под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюту.

Отмечается, что через «Туринвест сервисиз лимитед» приобретались суда для Керченской переправы.

Задержание экс-замглавы МО РФ Иванова

Тимур Иванов был задержан 23 апреля. Уже на следующий день суд в Москве принял решение о его аресте по подозрению в коррупции. По версии следствия, за щедрое вознаграждение экс-замминистра Минобороны содействовал подрядчикам ведомства в получении контрактов. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (1,185 миллиарда рублей) согласно части шестой статьи 290 Уголовного кодекса (УК) РФ, Иванов отстранен от должности.

Фигурантами этого дела стали также его друг Сергей Бородин, Александр Фомин и другие сообщники. Первый дал показания против чиновника через день после взятия под стражу. Второй, предположительно, помогал Иванову получить взятку, так как имел связи с руководителями предприятий Минобороны. Принадлежащие бывшему замминистра ведомства счета, активы, недвижимость и транспортные средства (две машины и мотоцикл) арестованы.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову продлили арест до 23 декабря.