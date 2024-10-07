«Все, хватит»: Ирина Горбачева больше не хочет играть инфантильных персонажей

Актриса Ирина Горбачева больше не хочет соглашаться на инфантильные роли

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Знаменитая артистка исполнила роль дерзкой эко-активистки в новом фильме «Говорит Земля!».

Знаменитая актриса Ирина Горбачева больше не хочет играть инфантильных персонажей. Об этом артистка театра и кино рассказала на премьере комедийного фильма «Говорит Земля!» в разговоре с 5-tv.ru.

В картине наша собеседница исполнила роль дерзкой, но очаровательной эко-активистки Лены — девушка всеми силами старается помочь природе и готова пойти на многое, чтобы поддержать своего нового друга шахтера Стаса, слышащего настоящий голос Земли.

Как отметила актриса, ей было действительно интересно играть героиню. Однако Горбачева подчеркнула, что инфантильные персонажи больше не привлекают ее так, как раньше.

«Уже все, хватит, наверное. Вот это крайняя моя история с инфантильными девчонками. Уже не хочется такое», — призналась Ирина.

Она также поделилась, что проект «Говорит Земля!» — это прекрасная семейная комедия с потрясающим юмором. Смешной и местами даже абсурдный фильм точно должен полюбиться зрителям, ищущим простое и легкое кино.

Артистка уверена, что картина показывает, как люди порой могут «заигрываться в глобальных смыслах», скрывая при этом свою личную драму.

«Каждый герой пытается найти то счастье, которое он потерял. И для каждого оно разное», — говорит Горбачева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киркоров рассказал о съемках в новом фильме.