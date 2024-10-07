«Атмосфера 11 сентября»: почему разведка Израиля пропустила атаку ХАМАС на музфестиваль

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Ровно год назад боевики палестинского движения убили в Реиме 383 человека, еще 250 оказались в плену. Этот день стал началом большой эскалации на Ближнем Востоке.

Более 40 тысяч мирных жителей погибли за время боевых действий в секторе Газа. Сегодня ровно год с начала активной фазы арабо-израильского конфликта.

В Лондоне, Стамбуле, Анкаре, Сиднее, Барселоне и других крупных городах мира прошли акции протеста. Митингующие требовали немедленно остановить войну и прекратить геноцид палестинцев.

О том, с чего все началось, какая ситуация сейчас и есть ли шансы на перемирие, — в репортаже корреспондентов «Известий» на Ближнем Востоке.

Молитвы сотен голосов сегодня не умолкают. Близкие тех, кто год назад приехал в эту пустыню на музыкальный фестиваль, но так и не вернулся домой, не могут сдержать слез.

Сегодня годовщина 7 октября, и в то же место, в ту же минуту, где было одно из самых зверских убийств — во время музыкального фестиваля в Реиме были убиты 383 человека. Еще десятки были похищены, а многие ранены. Спустя год семьи погибших пришли сюда на церемонию.

Это была масштабная кровавая расправа. В списке погибших на фестивале в Реиме 383 человека. В плен боевики ХАМАС захватили около 250 человек. Все пытки ни в чем не повинных людей снимали на камеру.

В ту кровавую субботу семья Яхалеми пряталась в бомбоубежище у себя дома в поселении Нир-Оз.

«Они вошли в дом. Он снаружи выглядит нормально, но, если зайти внутрь, вы увидите настоящий хаос. Они взрывали бомбы, стреляли. Нас нашли четыре человека с оружием и гранатами и начали кричать», — вспоминает Батшеваа Яхалеми.

То, что под школами, больницами и домами боевики ХАМАС годами создавали сеть туннелей для контрабанды оружия, обустраивали там убежища, для ЦАХАЛ не было открытием. Поэтому многие сейчас задаются вопросом — действительно ли Израиль, чья разведка смогла обнаружить подземный бункер лидера «Хеболлы» и ликвидировать его, ничего не знал о готовящемся нападении ХАМАС?

В Израиле многие ждут расследование на национальном уровне, чтобы разобраться, как 7 октября случилось.

«Это очень странно, что Израиль ждал семь часов, прежде чем ответить, и если задуматься, то можно даже предположить, что они позволили этому случиться, чтобы создать атмосферу 11 сентября, которая бы оправдала более крупную войну. Ее можно было бы развязать против ХАМАС, но вместо этого она была развязана против каждого палестинца в Газе», — подчеркивает офицер военной разведки США в отставке Скотт Беннетт.

Жители Тель-Авива и многих других городов почти каждый день выходят на акции и митинги с просьбами к правительству прекратить огонь, остановить эту войну и сделать все, чтобы ХАМАС освободил заложников. Но в планы Нетаньяху перемирие, похоже, не входит.

Накануне Армия обороны Израиля ударила по мечети, где укрывались беженцы, хотя целилась якобы в здание рядом, где, по данным Моссада, засела ячейка ХАМАС. Известно о 21 погибшем, все — обычные мирные жители.

«Я взяла одеяла и сделала из них палатку для сына. Мы также получили помощь из России, Саудовской Аравии и других стран. Но наша палатка все еще сделана из одеял. Несколько дней назад шли дожди, мы мокли и страдали от холода», — говорит беженка Манал Аль Арарир.

В центре сектора Газа — провинции Дейр-эль-Балах — еще год назад были густонаселенные кварталы, зеленые газоны и пальмовые аллеи. Теперь беженцам даже негде укрыться от дождя.

Карам скитается с сыном-инвалидом.

«У нас нет лекарств. Но мы стараемся ухаживать за ним. Так что его состояние стабильное. Сейчас я работаю в пекарне, пеку хлеб. Есть небольшой доход, которого не хватает моей семье, но он есть», — говорит беженец Карам Абдул Али Хабин.

За год палестино-израильской войны в секторе Газа уничтожено как минимум каждое второе здание. Почти 42 тысячи погибших и около сотни тысяч раненых.

Сложно сказать, когда речь зайдет о перемирии. Израиль и ХАМАС не могут договориться даже об очередном обмене пленными. Пока ясно лишь одно — ничего более беспощадного на Ближнем Востоке еще не происходило.