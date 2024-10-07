Укусил в ответ: мужчина в Бразилии спасся от гигантской змеи встречной атакой

Daily Star: мужчина в Бразилии укусил анаконду и тем самым спас свою жизнь

Фото: www.globallookpress.com/© Robert Seitz

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Особый прием был нацелен на уязвимое место опасного хищника.

В Бразилии мужчина смог спастись от гигантской анаконды, вцепившись в нее зубами в районе головы. Об этом сообщает Daily Star.

По данным издания, инцидент произошел в муниципалитете Терра-Санта, штат Пара. Мужчина во время купания столкнулся с восьмиметровой анакондой, которая напала на него, обвившись вокруг туловища. Хищник пытался утянуть свою жертву под воду, а помогавшие бразильцу приятели никак не могли помочь утопающему.

Погрузившись по грудь в воду мужчина решил воспользоваться отчаянной атакой, прокусив змею в районе головы. Отмечается, что после этого 200-килограммовая анаконда ослабила хватку, поэтому приятели смогли стянуть хищника за хвост. В итоге бразилец спас свою жизнь, однако данных о состоянии мужчины в статье не приводится.

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