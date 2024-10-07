Медведь растерзал мужчину в собственном доме в Якутии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Животное застало охотника врасплох, тот даже не успел достать ружье из сейфа.

В Якутии медведь растерзал охотника. Трагедия произошла в Усть-Майском районе в местности Эльбех в 45 километрах от села Эжанцы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства.

Когда произошла трагедия и при каких обстоятельствах, неизвестно. Но тело мужчины обнаружили в охотничьей избушке. Медведь туда попал ночью через окно.

«По предварительным данным, охотник умер от нападения бурого медведя. Животное залезло через окно ночью. При осмотре ружье обнаружили в сейфе избушки», — заявили в пресс-службе.

Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, сформировали бригаду из шести охотников для регулирования численности бурого медведя в Усть-Майском районе.

К слову, еще недавно на Камчатке боролись с нашествием медведей. Они активно искали пропитание и выходили в крупные населенные пункты. Голодные и агрессивные звери буквально оккупировали жилые районы. Разгуливали по улицам, забирались во дворы и хозпостройки, не боялись ни собак, ни людей с оружием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что медведь растерзал отца с сыном в дачном доме в Приморье.