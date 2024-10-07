Наука обороны и джентльменская подача: в Москве завершился первый Гран-при по боевому самбо

Фото, видео: 5-tv.ru

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На соревнованиях абсолютную победу одержала сборная России. Спортсмены назвали это подарком ко дню рождения Владимира Путина.

Абсолютная победа россиян: триумфом наших спортсменов завершился в столице первый Гран-при по боевому самбо. Международные соревнования, которые собрали самых титулованных спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Киргизии, посвятили Дню рождения Владимира Путина.

Президент долгие годы активно занимался этим боевым искусством и всегда выступал за то, чтобы самбо стало олимпийским видом спорта. Самые яркие поединки в Лужниках увидел корреспондент «Известий» Максим Сироткин.

Это — Лига боевого самбо, что называется, полный контакт. С первого раунда этого поединка началась самая настоящая «бойня» — соперники активно обмениваются атаками.

В красном углу — челябинец Гусен Абдулазизов. В синем — боец из Киргизии, призер чемпионата мира прошло года Мирбек Женишбеков. Опытный спортсмен, казалось бы, легко одолеет нашего не столь титулованного самбиста. Но неожиданно пропускает серию чувствительных ударов.

Гусен на татами действует аккуратно. Знает: одно неверное движение и опытный визави тут же воспользуется оплошностью. Но, похоже, упорные тренировки приносят свои плоды.

Уверенная победа нашего спортсмена — это не просто удача. Самбо зародилось именно в Советском Союзе, наша школа всегда была одной из лучших, и бойцы продолжают доказывать это на спортивном ковре. Гусен смог найти слабые стороны в обороне противника.

«Как бы сильно я не устал, на меня большие надежды были. В меня верят очень многие люди. Очень сильно не хотел их подводить, поэтому я даже не переживал, что во время боя могу устать», — говорит самбись Гусен Абдулазизов

Гран-при по боевому самбо проводят уже в четвертый раз. В спорткомплексе в Лужниках собрались лучшие из лучших. Этот турнир носит статус международного. На татами — 14 спортсменов самых разных весовых категорий и возрастов из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

В конце августа самбо стало еще и олимпийской дисциплиной в нашей стране. Но это не только вид единоборства. Самбо — это целая наука обороны, которая закаляет характер. Все самбисты соблюдают главное правило трех С — не вредить себе, соседям, среде ни мыслью, ни словом, ни делом.

Амплитудные броски и болевые приемы, никаких шлемов, щитков и борцовок. На атлетах — минимум защиты. Всего их ждет семь титульных боев под слоганом «лежачего не бьют».

«Это такая джентльменская подача, я думаю. Мы видим в смешанных единоборствах, как жестоко добивают своего оппонента, даже в том положении, когда он не оказывает сопротивления. Здесь все-таки есть какая-то философия. И мы все равно к сопернику уважительно относимся и в момент боя», — говорит трехкратный чемпион мира по боевому самбо Алексей Иванов.

Этот бой, пожалуй, стал самым зрелищным. В синей «самбовке» — чемпион Белоруссии этого года Валентин Наталнвич. Против него — бронзовый призер чемпионата России Артур Чичков, который сразу де бросается в атаку.

«Хотел первым начать бой. Сразу взять свою инициативу. Увидел, что соперник немного просел. Начал назад сдавать, и я уже не остановился просто», — говорит самбист Артур Чичков.

Бой заканчивается досрочно. После подсечки белорусский самбист неудачно ставит ногу и падает. Кажется, повреждены связки. На татами выбегают медики. Это — техническое поражение. Но наш самбист не спешит праздновать победу. Время проявить человеческие качества.

Все семь боев закончились победой бойцов в красном — это российские самбисты. Пояс, денежный приз, а главное, наш гимн и овации сотен зрителей — то по чему спортсмены так скучали.

«Нас пытаются изолировать, но это бесполезно. Этот турнир показывает насколько мы сильны и готовы к новым достижениям. Мы будем развиваться, как бы нам не диктовали. Это развитие даст нам новых лидеров, новых героев и новые результаты», — говорит предприниматель Александр Кахидзе.

Абсолютная победа сборной России стала подарком ко дню рождения Владимира Путина. Президент, как известно, много лет занимался этим боевым искусством, имеет десятки наград и всегда выступал за то, чтобы самбо стало олимпийским видом спорта.

«Мы сегодня все-таки это мероприятие проводим в честь дня рождения нашего президента. Мы это посвятили, потому что президент наш — самбист, он — мастер спорта по самбо, мастер спорта по дзюдо, заслуженный тренер России, много знает. Ему сегодня тяжело, а ребятам тоже нелегко. И они сегодня пришли его поздравить с наступающим днем рождения!» — говорит президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

В следующем году организаторы обещают более интригующий формат и еще больше участников. География соревнований расширится. А сам турнир станет традиционным.