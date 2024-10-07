Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Christian Spicker; 5-tv.ru

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Роберт Фицо признал, что конфликт в Незалежной продолжается из-за поддержки Запада.

Именно из-за накачки Киева оружием конфликт продолжается. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии.

Роберт Фицо подчеркнул, что военным способом эту проблему не решить, а Запад пытается через Украину реализовать свои планы.

Фицо выступил за скорейшее мирное урегулирования конфликта и пообещал не допустить вступления Киева в НАТО.

«Пока я являюсь главой словацкого правительства, я буду распоряжаться, чтобы члены парламента, которые находятся под моим контролем, как председателя правящей партии, никогда не давали согласия на присоединение Украины к НАТО!» — заявил премьер Словакии.

Напомню, для вступления Киева в блок, необходимо согласие всех участников. Также Фицо выразил желание приехать в Москву на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, если его пригласят.

Он заявил, что не позволит забыть подвиг советской армии. И пока другие страны уничтожают памятники и пытаются переписать историю.

Ранее 5-tv.ru писал, что посол РФ открыл в Словакии выставку, посвященную истреблению цыган в годы войны.