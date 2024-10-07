Жители Суджи рассказали о зверствах боевиков ВСУ и иностранных наемников

Фото, видео: © РИА Новости/Пресс-служба врио губернатора Курской области; 5-tv.ru

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Российская армия продолжает освобождать курское приграничье.

О зверствах боевиков говорят и жители захваченного ВСУ города Суджа в Курской области. После того как людей удалось освободить, они рассказали, что украинские солдаты, а также иностранные наемники расстреляли группу безоружных людей. А над остальными издевались, избивая их и устраивая погромы в домах.

«К нам как зашли, сначала все перевернули, все-все перевернули, мы в подвале сидели, гремит посуда, шкафы все валяются, на кухне вообще все валяется… И стрельба», — вспоминает Сергей, житель Суджанского района Курской области.

«Согнали всех стариков, молодежь, кто там смог, и перед всеми расстреляли поляки, одни поляки были…» — рассказывает местный житель Дмитрий.

Тем временем, планомерное уничтожение врага, который вторгся в Курское приграничье, продолжается. Так, экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» нанесли удар по боевикам. В ходе этих воздушных рейдов ВСУ лишились большого числа солдат и военной техники.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Суджу незаконно проник немецкий корреспондент.