«Русалочка» Бейли рассталась с бойфрендом спустя десять месяцев после рождения их общего ребенка
Певица Бейли рассталась с бойфрендом через десять месяцев после рождения сына
Фото: www.globallookpress.com/Fred Duval
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Бывшие возлюбленные останутся друзьями.
Спустя десять месяцев после рождения первенца, в личной жизни певицы и актрисы Холли Бейли произошли перемены. Она рассталась с отцом своего сына рэпером Дэррилом Дуэйном Грэнберри-младшим, более известным как DDG. О разрыве сообщил сам музыкант в социальной сети.
«После долгих размышлений и искренних бесед мы с Холли решили пойти разными путями. Это решение было нелегким, но мы считаем, что это лучший путь вперед для нас обоих. Я дорожу временем, которое мы провели вместе, и любовью, которую мы разделили», — написал исполнитель.
Он добавил, что полностью прекращать отношения со знаменитостью не собирается. Они сохранят теплое, дружеское общение с глубокой и искренней любовью.
«Мы дорожим связью, которую построили, и прекрасными моментами, которые прожили вместе. Пока мы переживаем этот переходный период, мы просим вашего понимания и поддержки. Спасибо за вашу любовь и одобрение», — отметил Дэррил.
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