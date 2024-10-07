Израиль нанес удары по штаб-квартире разведки «Хезболлы» в Бейруте

Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

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Сама организация не подтверждает заявление ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля нанесла удары по военным объектам шиитской организации «Хезболла» в Бейруте. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«Истребители израильских ВВС на основе разведданных нанесли удары по объектам, принадлежащим штаб-квартире разведки „Хезболлы“ в Бейруте, включая средства сбора разведданных, командные центры и дополнительные объекты террористической инфраструктуры», — отметили вооруженные силы Израиля.

Помимо этого Израиль атаковал склады с оружием шиитского движения вблизи Бейрута. Были зафиксированы повторные удары. Кроме того, ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа. «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ — объекты движения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что не меньше 18 палестинцев погибли после удара Израиля по мечети в секторе Газа.