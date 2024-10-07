«Легенда»: академик РАН Шляхто рассказал о вкладе Акчурина в кардиохирургию

Фото, видео: Сенцов Александр, Фадеичев Сергей/ТАСС; 5-tv.ru

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Сердце советского и российского кардиолога остановилось на 79-м году жизни.

Советский и российский кардиохирург, руководитель отдела сердечно-сосудистой хирургии НИИ клинической кардиологии имени Мясникова, заместитель генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии имени Чазова, академик РАН Ренат Акчурин был легендой в своей области, а его смерть — настоящая трагедия. Об этом в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru заявил академик РАН, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто.

«Трагическое событие. Ушла легенда российской кардиохирургии. Мы все скорбим. Акчурин действительно делал не просто много, а очень много для развития кардиохирургии, сердечно-сосудистой хирургии. Очень доступный, образованный, интеллигентный. Настоящий профессор», — сказал Шляхто.

Он отметил, что Акчурин за свою жизнь подготовил немало учеников, был образцом того, каким должен быть истинный наставник.

«Мы все будем помнить Рената Сулеймановича», — добавил Шляхто.

Акчурина не стало в минувшее воскресенье. Его сердце остановилось на 79-м году жизни. За годы преподавательской деятельности Акчурин создал общепризнанную кардиохирургическую школу и подготовил ряд выдающихся кардиологов и кардиохирургов, в числе которых девять докторов и 36 кандидатов наук. Сам Акчурин — автор более 900 научных работ.

За свою деятельность академик удостоился Государственной премии СССР и РФ, ордена Знак Почета, Ордена Дружбы, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а также огромного количества отраслевых наград.

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