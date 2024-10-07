Российские контрактники отрабатывают штурм окопов. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео, как российские контрактники отрабатывают штурм окопа
Фото, видео: Полегенько Александр/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Военнослужащих обучают действовать в тактических группах.
Военнослужащие по контракту, приписанные к штурмовым подразделениям западной группировки войск, приняли участие в практических занятиях с боевой стрельбой на полигоне в тылу зоны СВО. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Инструкторы обучают наших бойцов работе в тактических группах (по двое или по трое). Военнослужащие штурмуют окопы и траншеи, заходят в укрепленные участки и «опорники» предполагаемого противника.
«У нас здесь не только стрельба, но и скрытое перемещение. Также обучаются тактической медицине. Оборудовали полностью полигон для стрельбы на дальность тысячу метров. Бойцы работают в любых условиях — стоя, сидя, лежа, с любого положения. … Я всегда смотрю на их ошибки. Постановка рук, ног, как они смотрят, как приклад подставляют. И корректирую всегда», — рассказал командир роты снайперов с позывным «Шаман».
Каждый отрабатывает действия до автоматизма — только тогда штурмовики отправляются на линию боевого соприкосновения.
«Я оказался здесь из-за любви к Родине. И чтобы моя семья спала спокойно. Это самое главное», — поделился снайпер с позывным «Чапа».
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.