Умер младший брат Мадонны

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Дизайнер, художник и режиссер Кристофер Чикконе ушел из жизни в возрасте 63 лет.

Младший брат певицы Мадонны, известный дизайнер и режиссер Кристофер Чикконе, умер в возрасте 63 лет. Трагическую новость сообщает DailyMail.

Уточняется, что смерть брата Мадонны наступила после того, как 24 сентября после непродолжительной борьбы с раком скончалась их мачеха Джоан Клэр Чикконе.

«Он был чрезвычайно талантливым человеком с потрясающим чувством юмора», — цитирует издание одного из друзей Чикконе.

В материале говорится, что брат Мадонны был известным дизайнером, художником и режиссером, организовывал концертные туры, снимал музыкальные клипы.

Отмечается, что Чикконе был наиболее близок к Мадонне из всех ее братьев. Они вместе выросли в Мичигане и вместе учились танцевать. В дальнейшем он стал помощником, костюмером и стилистом своей звездной сестры. Также он был декоратором интерьеров и художественным руководителем ее мировых турне.

В 2003 году отношения между Мадонной и ее братом разладились, и певица уволила его. В отместку Чикконе опубликовал в 2008 году откровенные мемуары «Жизнь с моей сестрой Мадонной», в которой, помимо прочего, выдал всю подноготную брака певицы с британским режиссером Гаем Ричи. Как утверждает брат Мадонны, возлюбленные «никогда не ладили».

Несмотря на выход скандальной книги, в 2012 году отношения между певицей и ее братом возобновились. Как и другие братья поп-дивы, Чикконе боролся с алкогольной и наркотической зависимостью, а Мадонна оплачивала его лечение в реабилитационном центре.

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