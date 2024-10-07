Бьянка пристыдила женщин, интересующихся мужчинами только ради денег

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Такую «любовь» певица считает позорной.

Певица Татьяна Липницкая, известная как Бьянка, назвала позорными женщин, которым от мужчин нужны только деньги. Об этом она рассказала во время шоу на одном из федеральных каналов.

Бьянка призвала девушек не смотреть видео, в которых рассказывают, что невозможно влюбиться в парня без денег.

«Для женщин это такое осквернение любви, тем более русского человека, потому что у нас очень широкая душа. Любовь — это вообще не про деньги», — заверила исполнительница.

По ее мнению, любовь — это энергия и в отношениях важно то время, которое уделяет вам партнер, а не подаренный бриллиант. Как сообщила певица, в настоящее время у нее нет возлюбленного.

Ранее 5-tv.ru писал, что в дом Бьянки проникли грабители. Сама певица в это время находилась на втором этаже. Как сообщает ее близкое окружение, артистка не пострадала, но из ее дома пропали драгоценности — как минимум, браслет Cartier и сережки. Расследование дела продолжается.