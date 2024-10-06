Двое детей погибли при пожаре в частном доме под Челябинском
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Трагедия произошла в городе Куса.
Двое детей погибли в результате пожаре в частом доме в городе Куса Челябинской области. Об этом сообщили в МЧС России.
«В городе Куса загорелись частный дом и надворные постройки. К сожалению, погибли трехлетний мальчик и девочка 1,8 месяцев», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что пламя, охватившее территорию площадью 100 квадратных метров, локализовано. К ликвидации возгорания были привлечены 19 пожарных и пять единиц техники.
Сейчас на месте трагедии работает испытательная лаборатория МЧС. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
Ранее в этот день мощный пожар вспыхнул в трехэтажном здании торговой базы «Пир» в дагестанском Каспийске. К прибытию пожарных расчетов огонь охватил второй этаж, площадь возгорания составила 700 квадратных метров. Для тушения прибыли 39 пожарных и 13 единиц техники. Известно, что трое сотрудников МЧС пострадали при ликвидации пожара.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Большом Каретном переулке Москвы загорелся и взорвался трактор.