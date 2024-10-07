«Угрожает в открытую»: больную раком Сабину Пантус преследует уроженка Приморья

Фото: Telegram/PANTUS | Сабина Пантус/pantus_live

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Женщина следит за телеведущей в соцсетях и отправляет ей полные нецензурной брани и оскорблений голосовые сообщения.

Эксперт шоу на федеральном канале Сабина Пантус пожаловалась на травлю и угрозы со стороны уроженки Приморского края. В личном блоге 42-летняя Пантус обратилась за помощью к подписчикам, заявив, что обидчица «зашла слишком далеко».

«Мне нужна поддержка и помощь! Меня травит сумасшедшая женщина, переходя на конкретные угрозы и действия! Я бы эту тему больше вообще не трогала, но она зашла слишком далеко. И я больше не готова делать вид, что это всего лишь обратная сторона публичности! Сейчас она угрожает в открытую и пишет пасквили в мою больницу и в Минздрав, создавая проблемы на ровном месте моим врачам!» — заявила Пантус.

Она также раскрыла некоторые данные преследующей ее женщины. По словам Пантус, ее зовут Наталья, она 1981 года рождения и проживает в Находке Приморского края.

Как утверждает Пантус, женщина с 2017 года не оставляет ее в покое и следит за ее жизнью в соцсетях. Ведущая считает, что та может состоять на учете у психиатра. Подтверждения этой информации у Пантус нет, однако действия женщины в адрес ведущей явно неадекватны. В доказательство знаменитость опубликовала голосовые сообщения, полные нецензурной брани и оскорблений.

Пантус попросила подписчиков помочь ей найти обидчицу или подсказать контакты приморских госслужащих, которые могут законно пресечь действия женщины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в августе Сабине Пантус диагностировали онкологию. В своем блоге она рассказала, что полтора месяца лечила ангину, пока гистология миндалин не выявила у нее рак.