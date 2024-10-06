Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Ради своего спасения певец решился на эксперимент.

Лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков чуть не умер из-за пупочной грыжи и лишился пупка. Об этом он сообщил в эфире ток-шоу на федеральном канале.

Жуков отметил, что у него начался некроз тканей, через неделю появилась «небольшая дырка в животе», а еще через месяц она увеличилась на десять сантиметров. Солист обратился в больницу, там ему ответили, что медперсоналу необходимо понять, что именно с ним происходит, чтобы сохранить ему жизнь.

«Приезжает доктор и говорит: „Сергей, у нас есть экспериментальная история, мы хотим попробовать вот этот прибор“. Прибор создает вакуум, его засовывают в дырку, туда поступает кровь и нарастает новая ткань», — рассказал певец.

По словам Жукова, за то время, как он сообщил об этой новости аудитории и нашел врача с прибором, рана начала зарастать. Теперь у него вовсе нет пупка, на животе остались шрамы и поэтому артист стесняется раздеваться на пляже и ходить в бассейн.

Ранее 5-tv.ru писал, что телеведущий Отар Кушанашвили пожаловался на свое состояние после операции.