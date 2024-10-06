«Его сердце больше не бьется»: у девушки Павла Дурова случился выкидыш

Девушка Дурова пережила выкидыш из-за стресса во время его задержания

Фото, видео: Telegram/Vavia’s/julivavilovaa; 5-tv.ru

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Первые месяцы беременности совпали со сложным для пары периодом, когда бизнесмена задержали во Франции.

Девушка разработчика Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова потеряла их совместного ребенка. Об этом стало известно из ее личного блога в Сети.

Юлия находилась на десятой неделе беременности, когда случился выкидыш. Он произошел в результате перенесенного сильного стресса во время недавнего задержания Дурова во Франции.

Сначала их держали несколько часов в аэропорту, не объясняю причины, потом местная полиция изъяла у пары все гаджеты и отпустила Вавилову, а Дурова увезла в участок. Девушка очень нервничала из-за переживаний за любимого.

«04.10.24. Врач сказал, что сердце ребенка больше не бьется. Трудно описать боль! К тому времени мы так привыкли к этой мысли. Шла десятая неделя. 05.10.24 День операции. Все прошло быстро, почти без физической боли. Теперь пришло время исцеляться. Нам удалось справиться со стольким сразу», — поделилась трагедией Вавилова.

В одночасье на Юлию обрушилось сразу несколько несчастий: арест возлюбленного, хейт в Сети, так как многие были уверены, что она сдала Дурова властям Франции, грозивший Дурову 20-летний срок, одиночество в чужой стране и потеря ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Дуров впервые опубликовал свое фото вместе со старшей дочерью.