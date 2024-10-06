Тыкву весом около 400 килограммов торжественно разрезали в Ботаническом саду МГУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Плод-гигант вырастил огородник из Ярославля, давший своему «детищу» ласковое имя Буся.

Огромную тыкву весом 389 килограммов торжественно разрезали в Ботаническом саду МГУ в последний день выставки «Гигантский урожай России». Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Ломти тыквы-гиганта, которую вырастивший ее Степан Разин из Ярославля ласково прозвал Бусей, организаторы мероприятия раздали посетителям.

Тыква огромных размеров — не единственный уникальный экспонат на выставке даров природы. На ней также был представлен гигантский арбуз весом почти 54 килограмма, огромный лук и огурцы необычной формы.

Недавно СМИ рассказали о подмосковном 29-летнем огороднике Александре Чусове, который планирует удивить людей гигантской тыквой весом под восемьсот килограммов. В 2022 году он уже вырастил плод весом 548 килограммов, а также 66-килограммовый арбуз. Теперь Чусов планирует побить собственные рекорды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фермер из Дагестана вырастил монструозную тыкву, для понятия которой потребовалось восемь крепких мужчин.