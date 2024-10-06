«Важно бережное отношение»: как выбрать самую вкусную хурму

Фото: © РИА Новости/Артур Лебедев

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Спелый плод можно определить по чашелистику.

Спелую хурму можно определить по сухому чашелистику. Об этом рассказал Роспотребнадзор на своем сайте.

«У вкусного плода листочки должны быть подсохшими, а сама хурма — яркой и насыщенной», — отметил эксперт.

Невкусный плод легко определить по тусклому оттенку. Недозревшая ягода — бледная, не привлекающая к себе внимания.

Эксперт дал совет и по хранению хурмы. По его словам, ягоду лучше держать в холодильнике и окружить большой влажностью. В такой ситуации она сможет не портиться около 3-4 месяцев. А вот если же оставить хурму в тепле, то она сгниет за пару суток.

Ягода чрезвычайна полезна для работы щитовидной железы. Однако важно учитывать, что благоприятный эффект достигается за счет содержания йода, на который у немалого процента населения аллергия, а также есть заболевания, которые усугубляются от его попадания в организм.

Хурма также отлично влияет на зрение и кожу. А вот тем, кто имеет болезни желудочно-кишечного тракта, стоит быть осторожными — ягода нередко вызывает запор.

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