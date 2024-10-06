«Я забыла»: Лолита прокомментировала отмену ее концерта в Подмосковье

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Певица заявила, что те, кто отменяют выступления, лишают многих людей права на труд.

Концерт певицы Лолиты отменили в подмосковном Раменском из-за «социальной напряженности». Соответствующий документ появился в Сети.

Отмечается, что уже во второй раз отменяют концерт Лолиты, который запланирован на 17 октября. В тексте документа указано, что замглавы Раменского Залимхан Гаджиев попросил отменить концерт артистки «в связи с социальной напряженностью». Проверить подлинность документа пока не удалось, однако СМИ смогли пообщаться с самой исполнительницей.

«Я не знаю, что это значит. Я уже и забыла, у меня столько гастролей. Даже нет сил вспоминать про какого-то мужика из Раменского», — сказала она в беседе с MSK1.RU.

Позднее Лолита заявила в своих соцсетях, что артистов лишают «права на труд» при отмене их концертов. Также она утверждает, что если бы имела жесткий характер, то назвала бы таких людей «врагами народа».

Но, судя по реакции звезды, конфликтовать она не станет. Плотный график ей просто не позволит этого сделать.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита разыграла собственные похороны. Певица решилась на такой смелый шаг из-за шоу. После этого она заявила, что бездарно прожила половину своей жизни и попытается все исправить.