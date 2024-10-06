Фото: Из открытых источников; 5-tv.ru

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Причиной трагедии стал двухдневный запой из-за окончательного закрытия проекта.

Умер Андрей Неретин — актер, сыгравший вымышленного депутата Виталия Наливкина в сатирическом YouTube-шоу. Информацию подтвердил 5-tv.ru режиссер проекта Андрей Клочков.

По его словам, Неретин скончался в субботу, 5 октября, в 19:00 по приморскому времени в больнице, куда его доставили за день до этого после двухдневного запоя.

«Он беспробудно, на протяжении двух дней, употреблял спиртное, и за день до кончины мы его нашли у него дома в плачевном состоянии. Вызвали врачей, „скорую“. Его увезли в больницу. Ну а спустя сутки нам позвонили и сказали, что он не выкарабкался», — сообщил Клочков.

По словам режиссера, причиной запоя Неретина стал шок после новости о том, что проект, который сделал его знаменитым на всю страну, окончательно закрывается.

«Это послужило причиной того, что он сорвался. Он до этого год не пил, держался. Летом ему операцию делали, всеми подписчиками деньги собирали, все это ему организовывали, и он абсолютно был здоров, а тут эта новость, конечно, его подкосила», — рассказал Клочков.

Режиссер отметил, что Неретин был уникальным в своем роде актером, а его смерть стала ударом для всех, кто имел отношение к созданию проекта с его участием.

«Другого такого нет. Он в своем образе бы неповторим. Каким бы он ни был, со своими особенностями, но образ был уникальный у него, конечно», — отметил режиссер.

Продюсер проекта Семен Вавилов подтвердил, что Неретин очень переживал по поводу закрытия шоу, что, видимо, и стало причиной запоя, приведшего к трагедии.

«Мы и так не снимали наши видеосюжеты практически три года. Но он все ждал, что все наладится. Позавчера его доставили в больницу, и на следующей день он скончался, не приходя в сознание», — поделился Вавилов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что многократно судимую за истязание, угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью актрису из шоу про депутата Наливкина арестовали на десять суток.