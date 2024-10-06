Один человек погиб и девять пострадали в Израиле в результате стрельбы
Фото: Reuters/Ammar Awad
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Вооруженный мужчина напал на прохожих на центральном вокзале города Беэр-Шева.
На центральном вокзале города Беэр-Шева в Израиле вооруженный мужчина напал на прохожих. В результате девушка в возрасте около 25 лет погибла, девять человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).
Известно, что нападения произошли в трех местах: в здании вокзала в «Макдоналдс», в ближайшем кафе и на улице.
Террориста удалось ликвидировать, им оказался выходец из бедуинской общины в Негеве. В настоящее время ведутся поиски его возможных сообщников.
В пресс-службе скорой помощи уточнили, что степень тяжести состояния одного человека оценивается от средней до тяжелой, трое получили огнестрельные ранения, еще пятеро — с легкими ушибами и травмами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что армия обороны Израиля начала проводить контртеррористическую операцию в районе лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Отмечается, что ЦАХАЛ окружил район и начал действовать.