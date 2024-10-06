«Предпочитаю жить как средний класс»: Болгар назвала причину разногласий с Дуровым

Фото: Instagram*/missbolgar

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Какие еще тайны выдаст Ирина?

Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, относит себя к среднему классу и предпочитает не ездить на Bentley. Об этом она пишет в своих соцсетях.

Она рассказала о том, как строились финансовые отношения с Дуровым и поведала, что не была готова к большим тратам.

«Мои расходы из семейного бюджета были примерно одинаковы на протяжении десяти лет. О каких деньгах идет речь? Дуров лично оплачивал крупные покупки, а меньшими суммами распоряжался его личный помощник со счетов Павла», — отметила Болгар.

Также женщина сообщила о своем доступе к банковским счетам, с которых она могла тратить до 150 тысяч евро в месяц, а вот договор на алименты никто не подписывал. И такая схема, по ее словам, действовала до момента их разногласий с Павлом. Все началось с того, что Болгар тратила мало для избранницы миллиардера.

«Он не мог понять, почему, имея неограниченный доступ к финансам, я предпочитаю жить, как средний класс, а не арендую Bentley. Он расстраивался, что у меня нет никаких слуг, и что я не наняла хотя бы дворецкого, официантов, менеджера, не переехала в один из предложенных из замков, присылая мне десятки вариантов для рассмотрения», — писала женщина.

Болгар имела неограниченный доступ к финансам, но предпочитала не пользовать ими. Сейчас она не получает никакой финансовой поддержки от Павла и негодует, почему он не собирается ей ничего выплачивать.

Ирина Болгар стала известна широкой аудитории в один прекрасный день, когда решила сделать резонансное заявление — она растит трех детей от бизнесмена, который тщательно скрывает свою личную жизнь. К слову, он потом признался, что стал донором спермы, поэтому у него может быть порядка 100 детей в разных уголках планеты. А представитель Дурова недавно опроверг романтические отношения Павла с Ириной, и это несмотря на ее попытки публиковать архивные кадры с «отцом ее детей».

Ранее 5-tv.ru писал, что Болгар выступила против воссоединения с Дуровым.

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