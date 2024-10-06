Торговое здание загорелось в Дагестане на площади 700 квадратных метров

Фото, видео: 5-tv.ru

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При тушении пострадали три сотрудника МЧС.

Мощный пожар вспыхнул в трехэтажном здании торговой базы «Пир» в городе Каспийск Республики Дагестан. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

На момент прибытия пожарных расчетов огнем был охвачен второй этаж здания. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. На место уже направлены дополнительные силы для ликвидации пламени.

На эксклюзивных кадрах видно, как огромные языки пламя окутали здание, а в небо уходят черные клубы дума.

К настоящему моменту, как передает МЧС России в Telegram-канале, огонь охватил уже 700 «квадратов» второго этажа. Сейчас на месте работают 39 специалистов и 13 единиц техники. При этом известно о трех пострадавших сотрудниках МЧС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трактор загорелся и взорвался в Большом Каретном переулке в Москве. Водитель транспортного средства сильно пострадал в результате происшествия.