Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В свои 18 лет девушка совмещает учебу в медицинском вузе с участием в конкурсах красоты, балетом, фитнесом и другими хобби.

Накануне страна узнала имя новой обладательницы титула «Мисс Россия». Ей стала 18-летняя Валентина Алексеева из республики Чувашия. Жюри высоко оценило не только внешнюю красоту Валентины, но и ее личностные качества. Что известно о самой красивой девушке России — в материале 5-tv.ru.

Сочетание красоты и интеллекта

Фото: ВКонтакте/Валентина Алексеева/viallentinka

Перед финалом конкурса «Мисс Россия» участницы отвечали на разные вопросы, рассказывая о своих амбициях, уникальных качествах и причинах, по которым они считают себя достойными победы. Валентина сразу выделилась на этом этапе. Она заявила, что стремится своим примером доказать, что обладательница титула может быть не только красивой, но и образованной.

Дело в том, что в свои 18 лет Алексеева уже может похвастаться весомыми достижениями. Окончив школу в родной республике с золотой медалью, девушка поступила на бюджетное отделение в один из ведущих вузов страны — Московский медицинский университет имени Пирогова, выбрав специальность «лечебное дело».

В анкете участника на конкурсе «Мисс Россия» Валентина отметила, что считает свое поступление в вуз одним из главных достижений в жизни .

«Я действительно многое сделала для того, чтобы окончить школу с отличием. И мой красный аттестат, и золотая медаль в красной коробочке стали результатом моих бессонных ночей за вебинарами, тестами и учебниками», — призналась победительница.

В этот сложный период Валентина, несмотря на колоссальную нагрузку, оставалась оптимистичной. В своих социальных сетях она обращалась к школьникам и призывала не паниковать перед экзаменами, но в то же время подчеркивала важность ответственной подготовки.

«ЕГЭ — это не страшно, это весело, главное — проще к этому относиться, мои одноклассники подтвердят, что на все экзамены я заходила и выходила с улыбкой», — писала она в своем Telegram-канале.

Несмотря на напряженный учебный график в медицинском вузе, девушка умудряется находить время для многочисленных увлечений. Валентина с легкостью совмещает учебу с занятиями балетом, фитнесом и йогой, посещает курсы по макияжу и участвует в фотосессиях. Она также активно участвует в научно-исследовательских проектах, посвященных экологии.

Перед отъездом в Москву Алексеева договорилась со всеми преподавателями, и они с пониманием отнеслись к ее увлечению. Правда, теперь ей придется быстро нагонять упущенное.

«Мисс Чувашия — 2024»

Фото: Instagram*/viallentinka

Валентина Алексеева впервые задумалась об участии в конкурсе красоты в 16 лет, когда училась в десятом классе. Школьница увидела в социальных сетях объявление о проведении кастинга и захотела попробовать свои силы.

«До этого кастинга я не имела никакого отношения ни к подиуму, ни к миру моды. И всего за месяц педагоги школы красоты научили меня модельной походке — они профессионалы с большой буквы», — рассказывала она в своем блоге.

Региональный конкурс начался с настоящей битвы. Девушки соревновались в спортивных упражнениях, демонстрируя скорость и выносливость. Финальным испытанием стало удержание планки: Алексеева продержалась дольше всех, установив рекорд в 12 минут 30 секунд.

Но спортивные испытания были лишь началом. Впереди девушек ждали конкурсы талантов, интеллектуальные состязания и дефиле в купальниках. И на каждом из них Алексеева показала себя с лучшей стороны.

Став победительницей регионального конкурса, Валентина сфокусировалась на учебе и поступлении в университет. Но, как только она добилась этой цели, то сразу же подала заявку на участие в конкурсе «Мисс Россия». Ее упорство принесло плоды: Алексеева вошла в число 50 финалисток, обойдя 85 тысяч девушек из разных уголков России.

Следующая цель — «Мисс Вселенная»

Фото: ВКонтакте/Валентина Алексеева/viallentinka

На конкурсе девушка удивляла жюри на всех этапах. В одном из них она покорила публику ярким выходом в национальном костюме, а в другом — представила свой благотворительный проект, посвященный медицине.

Мечта Валентины стать врачом вдохновила ее на создание концепции фонда, который оказывает помощь больным детям. Для разработки проекта девушка заручилась поддержкой преподавателей вуза.

Алексеева признавалась, что программа конкурса была очень насыщенной. При этом она успела подружиться с другими участницами. Обладательница титула признавалась, что совсем не чувствовала конкуренции, так как девушки помогали друг другу по мере возможностей.

В финале конкурса жительница Чувашии уверенно держалась на сцене, легко и непринужденно отвечая на вопросы. А когда объявили имя победителя, девушка с трудом сдерживала эмоции.

Известно, что главная красавица страны не собирается останавливаться на достигнутом и планирует забрать корону «Мисс Вселенной».

«Сейчас меня переполняет невероятное количество эмоций. Если честно, я даже не осознала, что все прошло, завершилось. Это было быстро, моментально, стремительно… Конечно, я очень счастлива! Есть небольшое волнение по поводу того, что ждет меня в будущем. Но это был невероятный опыт, невероятные эмоции. Я планирую достойно представить Россию на конкуре „Мисс Вселенная“, сделаю все возможное и невозможное», — сказала победительница после вручения короны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что учителем года РФ стал преподаватель физики из Петербурга.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.