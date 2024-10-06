Генетика или забота о здоровье? Почему не стареет Орнелла Мути

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Какой «рецепт красоты» у звезды итальянского кино?

Итальянская актриса, звезда фильма «Укрощение строптивого» Орнелла Мути в свои 69 лет остается королевой красоты. Свою способность не стареть она продемонстрировала в ходе церемонии открытия международного фестиваля «КиноБраво», которая прошла в конце сентября в Сочи. В секретах актрисы разбирается 7Дней.ru.

«Правду говорят — на пятом десятке жизнь только начинается, а до 70 и 80 лет можно оставаться королевой красоты, не прибегая к услугам пластических хирургов», — подчеркивают авторы статьи.

Отмечается, что Мути несколько лет прожила в неофициальном браке с пластическим хирургом Стефано Пикколо и успела изучить специфику его работы. У нее была возможность пообщаться с девушками, воспользовавшимися такими услугами, но сама актриса под скальпель не легла.

Орнелла Мути и без того сохраняет свою молодость. У нее нет вредных привычек, а минимум раз в час актриса выпивает немного чистой воды. Вместе с тем Мути предпочитает питаться правильно и не доверяет диетам. Самый главный пункт в ее «рецепте красоты» — сон не менее девяти часов. При этом Мути обязательно делает перерыв на тихий час днем.

Немаловажную роль играет и генетика актрисы. Известно, что звезда итальянского кино имеет тесные связи с Россией: ее бабушка и дедушка родом из Санкт-Петербурга, а мама жила в советской Эстонии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Орнелла Мути заявила о способности кино изменить мир. Звезда на фестивале «КиноБраво» призналась в любви России и оценила фильмы, которые делают здесь.