«Напряженная борьба»: манул Тимофей одержал победу в «схватке» с пакетом и забрал вкусный приз

Манул Тимофей из Московского зоопарка победил в сражении с пакетом

Фото, видео: Telegram/Московский зоопарк/Moscowzoo_official; 5-tv.ru

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Видео «сражения» опубликовал Московский зоопарк.

Манул по кличке Тимоша одержал победу в напряженной борьбе с пакетом внутри своего вольера. Новое видео опубликовала пресс-служба Московского зоопарка в Telegram-канале.

Охотник учуял свою добычу на расстоянии. Тимофей тихонько подкрался к бумажному пакету, понюхал его, после чего набросился своими острыми зубами.

«В напряженной борьбе в сражении манула и пакета громогласную победу со счетом 1:0 одержал Тимоша!» — говорится в сообщении.

Разорвав своего «противника» в клочья, Тимофей доблестно взял добычу, хранившуюся внутри пакета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Московском зоопарке манулу Тимофею нашли невесту. Подробностями личной жизни Тимофея поделилась директор зоопарка.

В Москву из Китая прибыли поклонницы кота Тимофея. Девушки хотели увидеть своего любимца и узнать, как он живет. Кроме того, они приехали в зоопарк с интересным предложением — сосватать прекрасную самку Адель, которая живет в Новосибирске.