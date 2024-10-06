Силы ПВО сбили 4 дрона ВСУ над Курской, Белгородской и Воронежской областями

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Украинские боевики не оставляют попыток атаковать российские регионы.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили попытки армии Украины атаковать регионы РФ с применением беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, минувшей ночью два дрона были уничтожены в небе над Курской областью, а также по одному — над Белгородской и Воронежской.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО сбили 113 украинских дронов над четырьмя регионами России. Значительная их часть атаковала Белгородскую область.