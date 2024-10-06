Выглядели счастливыми: Мадонна сходила на свидание с молодым бойфрендом

Фото: ABACA/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Поп-дива вместе с избранником решили посетить футбольный матч.

Личная жизнь американской певицы Мадонны бьет ключом. На днях она вышла в свет в компании молодого избранника Акима Морриса. Кадрами со свидания знаменитость поделилась в социальной сети.

Ради встречи пара прилетела в Великобританию. Там они решили посетить футбольный матч. Образ для похода на матч Мадонна выбрала необычный — короткие шорты поверх колготок в сочетании с курткой и шапкой-ушанкой.

Влюбленные выглядели довольными и счастливыми. Instagram* /madonna

«Лондон зовет… Вперед, „Челси“!» — подписала совместный снимок артистка.

К слову, еще в июне Мадонна устраивала кастинг для поиска бойфренда. Требования у звезды тогда были классические: мужчина должен был быть страстным, спортивным, веселым и сексуальным. Одно из главных условий — наличие искры между ней и избранником. И, кажется, кастинг увенчался успехом. Уже в августе певица решила пригласить нового возлюбленного отметить 66-летие. Моррис младше знаменитости почти на 40 лет. Но возраст паре, видимо, не помеха.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто сумел завоевать сердце актрисы Агаты Муцениеце.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.