Стоял один: семья Добрынина проигнорировала его внебрачного сына на похоронах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Альберт искал способы встретиться со знаменитым папой, но до самой смерти композитор был категорически против этого.

Родственники народного артиста РФ Вячеслава Добрынина не захотели общаться с внебрачным сыном композитора Альбертом на похоронах музыканта. Они всячески от него отстранялись и делали вид, будто не замечают. Об этом сообщило издание KP.RU.

На похороны к знаменитому папе Альберт прилетел из Красноярского края. Там он работает руководителем IT-отдела. Претендовать на наследство мужчина не думал, хотел всего лишь общения с семьей отца. Но в результате держался в стороне. После похорон семья Добрынина даже не позвала его на поминки.

Такое поведение семьи связали с тем, что при жизни и сам Добрынин не признавал сына. Он всячески отказывался от встречи и общения с ним. Хотя заявлял — Альберт, действительно, его сын.

Мальчик родился после непродолжительного романа музыканта с некой Светланой, который случился во время его поездки в Сибирь. Воспитывать сына Добрынин не стал, так как на тот момент уже был помолвлен с первой женой. Видел его лишь два раза, когда Альберту было два-три года, а потом в 18 лет. И то только на фото.

Сам же Альберт о том, что его папа — знаменитый композитор, узнал лишь восемь лет назад. Мама призналась во всем после того, как они вместе посмотрели по телевизору трансляцию концерта Добрынина. Сначала Альберт не поверил родительнице. Но со временем принял этот факт и узнал подробности истории любви родителей. Оказалось, когда Светлана забеременела, сначала ее выставила за дверь мама Добрынина, а после и он сам. Тогда она сильно обиделась, но со временем все простила.

Вячеслав Добрынин умер 1 октября в возрасте 78 лет в одной из столичных клиник. Его госпитализировали меньше недели назад с инсультом.

Композитор и певец известен благодаря таким хитам, как «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану», «Колдовское озеро», «Ах, какая женщина», «Прощай, от всех вокзалов поезда…», «Все, что в жизни есть у меня» и многие другие.

На церемонии прощания с артистом присутствовали его близкие, друзья и коллеги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как композитор Вячеслав Добрынин начал петь.