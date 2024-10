Насильник и работорговец? Почему в США только сейчас заговорили о преступлениях P. Diddy

Фото, видео: www.globallookpress.com/Javier Rojas; 5-tv.ru

Рэпера обвиняют в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, педофилии, рэкете, насилии и харасменте, но, похоже, и здесь замешана политика.

«Рыба гниет с головы» — это лишний раз подтвердил скандал с рэпером P. Diddy, одним из самых известных в стране. Послушать обвинения, так там наркотики, оружие, насилие над несовершеннолетними… Просто демон. Но до поры до времени его терпели. Почему? Расскажет корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

Легенда нескольких поколений. Пример для подражания. И теперь говорят — насильник, наркоман, и работорговец. P. Diddy не просто рэпер, а влиятельная фигура в индустрии. Он владелец собственного лейбла, с которым работали такие звезды, как Мэрайя Кэрри и Дженнифер Лопес. Три раза становился лауреатом Grammy. А его вечеринки собирали всех самых-самых: от топ-музыкантов и спортсменов до политиков мирового уровня.

Официально Шона Комбса — так зовут P. Diddy — обвиняют в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, педофилии, рэкете, насилии, харасменте. Хочется добавить — кто бы мог подумать. Несмотря на то что именно об этом сам P. Diddy откровенно говорит в своих треках уже тридцать пять лет.

Вот они нравственные ориентиры, которые воспевает P. Diddy, и которые впитывают те самые миллионы поклонников. Романтика, толерантность и уважение к женщине как к личности.

При обыске в доме рэпера-миллионера нашли оружие со стертым серийным номером, тысячу бутылок детского масла и лубриканта. 120 человек разом намерены подать иск о сексуальной эксплуатации против P. Diddy и участников его так называемых белых вечеринок, где собирался весь бомонд.

«Самой младшей жертве на момент инцидента было девять лет. У нас есть человек, которому было четырнадцать лет. Настанет день, когда мы назовем имена, помимо Шона Комбса, а их очень много. Имена вас шокируют», — комментирует адвокат истцов Том Базби.

Часть имен уже просочилась в прессу, и они, действительно, шокируют — Ди Каприо, Джессика Альба, принцы Уильям и Гарри с Меган Маркл, Пэрис Хилтон, Эштон Катчер, Рианна. Стыдливо молчит и отказывается от комментариев Джастин Бибер. А его фанаты уверены, он тоже в числе жертв педофилии.

Когда Биберу было 15, он двое суток провел в компании P. Diddy.

В песне Бибера Yummy есть строчка: You got that yummy. В английском языке она созвучна с фразой «Ты заполучил меня молодым».

А мы нашли в Казахстане Рахима Рушанова. В 2011 году ему было 13 лет. К ним в детдом приехал сам P. Diddy и захотел усыновить мальчика. Вот кадры из репортажа местного ТВ.

«У меня есть сестры, которые тоже находились в детском доме. И получилось так, что ему сказали, либо забирай всех, то есть и Рахима, и сестер, и либо не забирай никого. В итоге он не захотел забирать. То есть он сказал, мне нужен парень, если нет, то нет», — рассказал бывший воспитанник Алматинского детского дома номер два Рахим Рушанов.

Но гораздо большая интрига — кто из политиков и бизнесменов бывал на вечеринках, а они там точно были. В комнатах P. Diddу нашли скрытые видеокамеры. Не исключено — они писали компромат на богатых и знаменитых. Такая практика там не то чтобы редкость — рассказывает знаменитый продюсер Боба Дилана Малькольм Берн.

«Когда у вас есть компромат, у вас есть рычаги давления, у вас есть выгодная позиция. Ходило много слухов о том, что он как-то связан с правительством или чем-то еще. Но я думаю, что это всего лишь домыслы и слухи. Лично я считаю его явно нездоровым человеком», — говорит Берн.

P. Diddу взял интервью у Барака Обамы, когда тот баллотировался на пост сенатора от штата Иллинойс, 2004 год.

«Если вы захотите стать будущим президентом США, позвоните мне», — пошутил тогда P. Diddy.

В 2008 году Обама действительно въехал в Овальный кабинет.

У P. Diddу был рычаг, который сейчас использует Камала Харрис — доверие афроамериканцев, молодежи. А в 2020 году он сам стал лидером «Нашей черной партии», она была создана как раз под выборы, чтобы помочь Байдену.

«Приоритет номер один — убрать Трампа с поста. Он должен уйти. Мы не можем позволить этому человеку продолжать пытаться разделить нас. Мы на пороге расовой войны», — отмечал P. Diddу.

И это при том, что Трамп с женой Меланией засветился в компании P. Diddу еще в 2005 году.

В соцсетях появилась и фотография P. Diddy с Харрис. Потом выяснилось — подделка. Но осадок остался. Есть версия: это она натравила ФБР на рэпера за обиду, которую нанесла другая звезда Бейонсе. Она входит в ближний круг P. Diddy вместе со своим супругом Jay-Z.

Якобы, Бейонсе должна была выступить на ралли демократов, и спеть живьем свою песню «свобода», но в последний момент отказалась и Камале пришлось выходить под фонограмму.

Такой обиды кандидатка, возможно, не простила, ведь у Бейонсе сотни миллионов подписчиков. Это афроамериканцы, мигранты — тот самый ядерный электорат демократов! И вот теперь ему наглядно объясняют, кто на самом деле их кумиры. Достали из шкафа даже скелет главного рэп исполнителя Америки — Тупака Шакура. Его застрелили в 1996 году в Лас-Вегасе, он был главным конкурентом лейбла P. Diddy.

Тупак Шакур — одна из величайших фигур в истории рэпа. Его убийство до сих пор не раскрыто. Киллер на белом кадиллаке подъехал к автомобилю, где находился Тупак, и произвел четыре выстрела.

Бейонсе и Jay-Z моментально начали терять подписчиков и миллионные контракты. Но так как напрямую пока еще их ничто не связывает с преступлениями товарища, у них как будто есть шанс одуматься и выбрать верную сторону накануне президентских выборов. Вот, например, коллега по цеху Тейлор Свифт поддержала кого надо и гонорары певицы только растут.