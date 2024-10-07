Америка сместила центр своего внимания с Украины на Ближний Восток

Фото, видео: Reuters/Leah Millis; 5-tv.ru

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Эксперты отмечают, что следующей под прицел попадет Азия.

Мобилизация, до которой Вашингтону больше нет дела

Ровно месяц остался до американских выборов, и мы видим, как в зависимых от Штатов странах происходит раздел по политическим пристрастиям. Зеленский явно сделал ставку на демократов, получив не самый горячий прием у республиканцев. Он ждет, что Харрис победит, и пытается привлечь внимание Вашингтона дерзкими выходками по типу вторжения в Курскую область. Из кожи вон лезет, чтобы доказать — он может быть им еще полезен.

На Украине резко повышают налоги, в том числе сбор на армию с полутора до пяти процентов. И хоть с фронта бегут целые батальоны, бойцов 123-й бригады терробороны из Николаевской области, обвиняют в том, что из-за их трусости пришлось сдать Угледар. А они уверяют у них не было нормального оружия и поэтому они ушли.

Население откровенно готовят к снижению призывного возраста с 25 до 20 лет. При этом в стране происходит четкий раскол на людей первого и второго сорта. Одних посылают погибать, другие делают на этом деньги.

Просто хрестоматийный случай произошел в Хмельницком, где задержали семью чиновников — мать работала в комиссии, которая выдает справки по инвалидности, отец в госаудитслужбе, а сын — в пенсионном фонде, и вот у них вся квартира набита деньгами. В прямом смысле слова, почти шесть миллионов наличными. Понятно, что это взятки.

При этом Зеленский дал приказ наловить еще 200 тысяч рекрутов до конца года. И военкомы уже не церемонятся. Но у него проблема. Внимание Вашингтона рассеяно — не до Киева уже. Там у Израиля обострение…

Внимание США приковано к Ближнему Востоку

ЦАХАЛ после усиленной бомбардировки вошел в Южный Ливан, то есть открыл второй фронт. Из Газы израильские войска так и не вышли.

А тут еще третий фронт вырисовывается, Иран нанес по Израилю удар гиперзвуковыми ракетами и предупреждает, что это только начало. США вынуждены держать крупный флот в регионе, прикрывая своего главного союзника. А Нетаньяху, в отличие от Зеленского, сделал ставку на республиканцев, на Трампа конкретно, своего давнего знакомого.

И в зависимости от результатов в Штатах кто-то должен будет уйти, либо Зеленский, либо Нетаньяху.

И это тот случай, когда монетка не может встать на ребро. Даже если тот, либо другой интриган все-таки сумеет втянуть США в полномасштабные боевые действия на своей стороне, Белый дом двоих не вынесет. Репортаж с Ближнего Востока ведет корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Ни публичных похорон, ни массовой скорби, лишь трехдневный траур после гибели лидера «Хезболы». Хасан Насралла временно похоронен в секретном месте. Потом, когда будет безопасно, обещают перезахоронить со всеми почестями.

Бомбардировки Ливана не прекращаются. Под прикрытием авиации пошли танки. ЦАХАЛ так зачищает приграничные деревни. Так же, как в секторе Газа.

Всю неделю ракеты летят и на Бейрут.

Россия вывозит своих граждан. Другие страны пока призывают покинуть страну. Главный аэропорт столицы Ливана сейчас напоминает осажденную крепость.

Но находится в здание тоже не безопасно. Под обстрелом — кварталы, которые расположены рядом с международной воздушной гаванью.

На границе с Сирией, нескончаемые очереди из беженцев. При этом, ЦАХАЛ отрезает пути к эвакуации. Бьет уже не только по Ливану. Прилетает всем соседям.

Осколок ракеты, воронка глубиной несколько метров — армия обороны Израиля атаковала погранпереход Эль-Масна, на границе Сирии. Израиль утверждает, целью был подземный туннель длиной три с половиной километра, который использовался для перевозки и хранения оружия под землей.

«Они считают себя лучшей армией в мире и надеются на поддержку Америки, Великобритании и Европы», — комментирует ситуацию политолог Маис Курбанов.

Но в этот раз Израилю прилетело в ответ. Иран решился. Запуск сотен ракет показывали в прямом эфире по телевидению, и на больших экранах по всей исламской республике.

«Железный купол» пробили сотни баллистических ракет. Часть реактивных снарядов достигла своих целей.

Иран бил точечно по военным объектам — аэродромам, на которых базировались F-35, и штабы Моссада.

Этот обмен ударами был самым масштабным за всю историю Ливано-Израильского противостояния. Сейчас третий по счету конфликт между странами, может перерасти в Третью мировую.

«Израиль — всего лишь инструмент для США, позволяющий им взять под контроль все земли, ресурсы в регионе», — отмечал духовный лидер Ирана Аятолла Хаменеи.

В кровавую игру втягиваются все новые участники. Вот и Турция пытается играть роль и угрожать Израилю. Страна НАТО — ближайшему союзнику США.

«Израильская администрация, которая одержима безумной идеей „земли обетованной“, может нацелиться и на наши территории», — говорит президент Турции Реджеп Эрдоган.

Но Израиль уже не остановить. Они обкатали свои бесчеловечные методы в секторе Газа, когда ковровыми бомбардировками сравнивали города с землей. Больницы, школы, жилые дома — везде им мерещились боевики.

«Мы будем придерживаться установленного нами правила. Кто бы ни атаковал нас, мы атакуем его. Это верно везде, где мы боремся с „осью зла“», — заявляет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Но сейчас регион застыл на границе уже обмена ядерными ударами.

«Существует план Израиля по расширению территории. Не будем забывать, что они имеют очень четкое представление об идее великого Израиля», — рассказывает представитель испанского института геополитики в Каталонии Хосеп Алесина.

Джо Байден заявляет — все идет по плану. Не уточняет какому, но можно догадаться.

«Наши команды находятся на связи 12 часов в день. Ни одна администрация не помогла Израилю больше, чем я. Ни одна. Ни одна», — подчеркнул президент США.

Режиссируемые Америкой операции Израиля в Газе и Ливане, сейчас выгодны финансово. Израиль — это новый полигон. И в отличие от Зеленского, Нетаньяху за оружие платит. Пока европейские союзники закупают оружие у американских военных компаний для себя и Украины, США открыли еще один рынок сбыта. Сейчас доля американского вооружения, поставляемого Америкой Израилю, оценивается в 68%.

«США является главным продавцом оружия для Израиля или, скажем так, поставщиком. Так что, в конечном итоге, американские налогоплательщики оплачивают этот геноцид, снабжая оружием Израиль», — комментирует бывший советник правительства ФРГ Кристоф Херстель.

Представители еврейской общины много платят и кандидатам в президенты, это главные финансовые доноры. Попробуй тут, останови войну. Так и выборы проиграть недолго.

Путь решения проблемы есть, но на него не встают

На самом деле остановить дальнейшие расширение конфликта на Ближнем Востоке довольно просто — надо Америке перестать поставлять оружие Израилю. И все. И прекратятся бомбардировки Ливана и Газы.

Потому что самолеты у Израиля американские и ракеты с бомбами на них подвешены американские. То же самое с Киевом, кстати.

Но не делают это американцы. Во-первых, потому что в продолжении конфликта кровно заинтересованы крупнейшие американские корпорации — те, кто поставляет оружие, и те, кто вкладывается в производителей оружия. Вот, еще в июне ООН перечислила поименно интересантов — Boeing, Lockheed Martin, а за ними стоят Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley, BlackRock.

BlackRock, к слову, самый крупный инвестфонд в мире, у которого в управлении десять триллионов долларов. Его офисы неоднократно пикетировали пропалестинские активисты. Они приносили списки жертв от американо-израильского оружия. И что? Корпорация удвоила свои активы за последние десять лет.

Играет по-крупному. Она уже занялись «восстановлением» Украины, а значит будет делать все, что вредит России.

На очереди Китай

Теперь в прицеле — Китай. Почему Китай? А вы представляете, сколько нужно оружия, чтобы противостоять Китаю? И сколько на этом можно заработать и при этом остаться как бы на «светлой стороне».

Госсекретарь Блинкен разродился программной статьей, где прямо обвиняет Россию и Китай в ревизионизме, то есть попытке подорвать сложившийся мировой порядок. Но лукавит товарищ Блинкен, мировой порядок не сам так сложился, его навязали после развала СССР, пока Китай был на старте своего взлета.

В такой логике, получается, и отцы основатели США — ревизионисты, они же подрывали сложившуюся британскую колониальную систему. И конфедераты в Штатах — ревизионисты, они выступали против рабства.

Блинкена вряд ли можно назвать политическим слепцом, который не замечает естественный ход истории, как складывается многополярный мир. Блинкен — верный слуга дряхлеющего гегемона.

Россия не раз обращала внимание на то, что в современном мире нельзя более диктовать правила поведения из одного центра. Вспоминается яркое выступление президента прошлой осенью на заседании Валдайского клуба.

«Международное право пытаются подменить „порядком“. Каким „порядком“? Основанным на неких „правилах“. Каких „правилах“, что это за „правила“, кем они изобретены — совершенно непонятно. Это просто дурь какая-то, чушь. Все время мы слышим, все время звучит: вы должны, вы обязаны, мы вас серьезно предупреждаем… Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать?» — говорил Путин.

И ладно бы Америка, действительно, была образцом для подражания в экономике или в моральном плане. Но что мы видим? У страны нет бюджета на будущий год. Есть некий временный на три месяца.

Далее. У страны крупнейший в мире долг, который она никогда не вернет. Америка провалила все операции, которые затевала в последние 20 лет — Афганистан, Ирак, Сирия, Ливия...

Страна трещит от незаконных мигрантов, а улицы оккупированы фентаниловыми наркоманами.