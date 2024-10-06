Фото, видео: www.globallookpress.com/Ppe; 5-tv.ru

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До нынешнего генсека Альянса Рютте об этом говорил Столтенберг, с тех пор дело так и не сдвинулось.

Марк Рютте — человек в политике не новый, премьер-министром Нидерландов 14 лет был. Энергичный, по-протестантски деловой, он смотрится явно бодрее своего предшественника Столтенберга, который как будто сбросил непосильную ношу, передав Рютте жезл власти — молоток председателя, символ оружия викингов, средневековых разбойников, которые грабили и убивали на всем пространстве Европы.

Но смена «свадебного» генсека сути не меняет. Рютте говорит ровно тоже, что и Столтеберг. Украина приближается к НАТО, ближе, еще ближе. Мне это напомнило историю про Маугли, а конкретно — эпизод с бандерлогами.

Те же гипнотизирующие заклинания генсек Рютте проговорил в Киеве и заверил, что поддержка НАТО режима Зеленского не ослабнет.

То есть Киеву выдали индульгенцию, закрывают глаза на бесчинства украинских формирований, тем самым обеляют и сам Альянс, и его нарушения международного права. И, тем не менее, факты трудно скрыть. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подготовило доклад, где чуть ли не впервые описывают преступления киевского режима по отношению к пленным российским военнослужащим.

Их бьют, используя резиновые дубинки, металлические биты и молотки. Зафиксированы удары электрошоком, сексуальное насилие. Причем, надо понимать, что это рассказывали люди, которые находятся в плену, где далеко не каждый может быть откровенен. Но мы знаем...

А тем, кто творит бесчинства вдохновляясь кумирами, пора осознать — придет время и каждый ответит.