Первыми в Угледар прорвались семь военнослужащих на мотоциклах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; 5-tv.ru

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Первыми в город прорвались семь военнослужащих на мотоциклах.

Главное событие недели, а возможно и всей летней кампании 2024 года — взятие Угледара, который штурмовали подразделения группировки «Восток».

Это шахтерский город на стыке Донбасса и Запорожья. Ландшафт там идеальный для обороны: несколько шахт, рядом жилой сектор, застроенный компактно многоэтажками, а вокруг на десятки километров степь. Бетонная крепость в чистом поле. Взять Угледар удалось, благодаря успешным маневрам на флангах, причем довольно быстро. Третьего сентября наши войска освободили Пречистовку, к западу от Угледара, а восьмого сентября Водяное — к северо-востоку. После взятия терриконов шахт мы уже могли контролировать поля вокруг. У частей ВСУ в городе осталась для отхода одна проселочная дорога и та под нашим огнем.

Но Зеленский тянул и не давал приказа на отход. Он не хотел портить фон поездки в США. В итоге элитные части ВСУ были заперты в ловушке и хаотично отходили по собственным минным полям с огромными потерями. Уверен, что Зеленскому еще это припомнят. Тем более, что поездка в Штаты была бессмысленной. Репортаж с южнодонецкого фронта корреспондента «Известий» Валентина Трушнина.

Угледар — последний мощный опорный пункт ВСУ еще той «старой» линии обороны времен начала СВО. Из всей этой цепи укреплений, протянувшейся с севера на юг, Артемовск — Авдеевка — Марьинка — Угдедар, именно этот город больше всего похож крепость.

Плотные кварталы многоэтажек на господствующей высоте в голой степи — все вокруг как на ладони.

Преодолеть это пространство под плотным огнем, способны только люди с железными нервами.

Чтобы изолировать гарнизон ВСУ, Угледар сначала обошли с флангов. Захватили опорные пункты вокруг города.

«Кассетным боеприпасом попало в левое предплечье. Небольшой осколок, просто он задел нерв. Рука побаливает немного… Но нужно было быть в строю, показывать пример», — рассказывает командир штурмовой группы, позывной «Викул».

Перед финальным рывком разведка изучила всю линию обороны ВСУ и нашла слабое место. Ударили там, где противник не ожидал.

Первыми бойцами, которые вошли в Угледар были семеро героев, которые на мотоциклах преодолели открытое пространство, закрепились в крайних домах и держались там четыре дня, пока заходили основные силы.

Это был дерзкий ход. Мотопехота преодолела пять километров по полю за несколько минут. Затем несколько сотен метров бегом, мотоциклы запутались в колючей проволоке.

«Да, мы понимали, что это может быть наше последнее боевое действие. Но мы на это не смотрели, шли только вперед», — говорит командир штурмовой группы «Восток» с позывным «Чукча».

«Вообще без потерь мы туда зашли. Были изучены маршруты. Зашли беспрепятственно», — вспоминает боец бригады с позывным «Макс».

Как и все штурмовики, которые идут первыми и отрываются от основных сил, они были готовы погибнуть, но не попасть в плен.

Вот они на крыше — только что из боя. Столкнулись с противником внизу, нескольких уничтожили, поднялись наверх, подняли первый российский флаг над Угледаром, и спустились в другой части здания, где их не ждали.

«Мы забежали через крышу и зачистку вели уже сверху вниз, а не снизу вверх. Это было удобней и сил меньше тратилось», — добавляет командир бригады.

Сейчас в Угледаре продолжается зачистка, ВСУшники вырыли под городом сеть разветвленных тоннелей.

Местным жителям, которые отказались эвакуироваться, чтобы дождаться своих, бойцы разносят воду и продукты.

Освобождение Угледара позволяет российским войскам выйти на оперативный простор и развивать дальнейшее наступление.

Значение Угледара трудно переоценить. Это признают даже на Западе, где называют город — ключом ко всему оставшемуся под контролем Киева Донбассу. Это серьезно ударит и по моральному состоянию киевских формирований.

Поляки прямо говорят, что произошел перелом в боях за Донбасс. Дальше может последовать «эффект домино».

Тем более это не разовый успех, а результат новой тактики, которую наши войска применяют на всех участках фронта.