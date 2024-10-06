«Интуиция не подвела»: Рудковская раскрыла истинную причину ухода Парсеговой от Плющенко

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Продюсер утверждает, что провела собственное расследование.

Продюсер Яна Рудковская провела собственное расследование причин ухода фигуристки Арины Парсеговой из академии «Ангелы Плющенко». Об этом звезда рассказала в своих соцсетях.

Продюсер заявила, что тренеров и академию оболгали, поэтому она приняла решение разобраться в ситуации самостоятельно. Как рассказала продюсер, после судебных разбирательств, на них с супругом обрушился хейт, который он не заслужили.

В мае прошлого года Наталия Парсегова сообщила, что ее дочь Арина перестанет посещать Академию. Причиной женщина назвала «политику» заведения. Это очень сильно расстроило Рудковскую, ведь она понимала, что дело в другом.

Продюсер совместно со своей командой выяснили, что произошло за неделю до известия. Она отмечает, что мать фигуристки Наталия Парсегова села за руль в состоянии алкогольного опьянения и ее лишили водительских прав.

«Через неделю она мне присылает сообщение о том, что забирает Арину из Академии якобы из-за „политики“ Академии. Вот вам и существенное изменение обстоятельств! Только причиной тому стала не политика Академии, а политика государства по борьбе с пьянством за рулем. Машины нет, права отберут, приезжать к проживающей в Академии Арине стало очень неудобно», — рассказала Рудковская.

В начале сентября Академия фигурного катания Евгения Плющенко выиграла суд у матери 12-летней ученицы Арины Парсеговой. Женщину обязали выплатить штраф в размере 1,8 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Яна Рудковская с шиком отметила день рождение младшего сына.