Прошел все испытания: учителем года РФ стал преподаватель физики из Петербурга
Учителем года РФ стал преподаватель физики из Петербурга Дедюха
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
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Финалист также получил специальный приз в размере 100 тысяч рублей.
Преподаватель физики из Академической гимназии номер 56 имени М. Б. Пильдес в Петербурге Леонид Дедюха стал победителем 35-го всероссийского конкурса «Учитель года». Об этом на концерте в честь профессионального праздника педагогов в Государственном Кремлевском дворце объявил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко.
Чернышенко также выразил благодарность всем учителям, назвав их работу героическим трудом. А Дедюха помимо победы получил от издания «Учительская газета» специальный приз имени Геннадия Селезнева «За настойчивость в достижении цели» в размере 100 тысяч рублей. Его вручил главный редактор сетевого СМИ.
В этом году конкурс «Учитель года» был разделен на два тура. Первый прошел в Саратовской области, второй — в Подмосковье. В ходе конкурса все участники показывали свои профессиональные компетенции, отвечали на вопросы членов жюри, проходили испытания, демонстрируя умение работать в команде, общаться со всеми участниками образовательных отношений.
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